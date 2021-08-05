«Готовится жертвоприношение»: Грузия, Украина и Молдова могут не пережить противостояние РФ и США – эксперт

05.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Призыв Запада к Москве вывести свои войска из Южной Осетии и Абхазии говорит о том, что США готовят на заклание и Грузию – одну из трёх стран, которые рассматриваются Вашингтоном как государства, которыми в противостоянии с Россией можно пожертвовать.

Об этом в интервью Международному информагентству «Sputnik» заявил российский военный аналитик, редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«События 1992-1993 года или события 2008 года маловероятны, но с другой стороны, – работа, скорее всего, пойдёт на уровне гибридных войн. То есть, будут искаться оппозиционные силы, и среди них будет раздуваться антироссийская тематика, и такого рода проявления потребуют определенных усилий со стороны западных стран. Как это выльется в Южной Осетии или Абхазии, это вопрос открытый, но то, что работа будет вестись именно по этому направлению, я уверен… Страны «ГУМ» – Грузия, Украина, Молдова, которые в планах Пентагона рассматриваются как государства, которые должны подорвать изнутри российскую зону воспрещения доступа и манёвра, которую Россия сформировала благодаря реформам, которые провела в Южном военном округе, на полуострове Крым. Сейчас вся акватория Чёрного моря полностью контролируется нашими средствами обнаружения и вооружения, и преодолеть эту зону американцы не могут. Но появилась у них идея-фикс, что внутри этих зон находятся определенные государства, которые должны принести себя в жертву, ослабить эту зону и, тем самым, обеспечить победу США и странам НАТО. Поэтому сейчас с этими странами ведётся такого рода работа, их накачивают оружием, накачивают антироссийской повесткой, чтобы этих новых цепных псов, помимо Турции, можно было спустить на Россию в случае гипотетического глобального конфликта», – рассказал эксперт. «После переговоров (в Женеве – ред.) Байден вышел и высказал российскую точку зрения по поводу третьей мировой войны, что там ветеранов не будет, что надо всячески охлаждать такого рода риторику, но, как мы видим, после окончания женевских переговоров те дела , которые мы ожидали увидеть со стороны США по разрядке напряженности между нашими странами, к сожалению, не происходит. Наоборот – эта антироссийская повестка поднимается на новый уровень, прежде всего, в тех странах, которые должны быть в первых рядах, и которые, скорее всего, будут уничтожены, если такая война состоится», – добавил Леонков.