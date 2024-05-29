Готовность Трампа бомбить Москву и Пекин удивила даже его спонсоров

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Публикация в Washington post заставила с неожиданной стороны посмотреть на разрекламированный чудо-рецепт от дедушки Трампа, как закончить войну на Украине за 24 часа.

Как отмечает издание, выступая на одном из мероприятий для доноров своей предвыборной кампании, старина Дональд поразил присутствующих заявлением: «Я бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия при мне вторглась на Украину или Китай вторгся в Тайвань».

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Понятно, что такие заявления сделаны в расчете на предполагаемые проукраинские симпатии доноров, финансирующих его президентскую кампанию. Но издание пишет, что это высказывание изрядно удивило даже их.

В связи с этим вспоминаются ранее сказанные слова Трампа:

«Я бы пригласил его в комнату, я бы пригласил Зеленского в комнату. Потом я собрал бы их вместе и договорился бы о сделке», — рассуждал он о путях прекращения конфликта на Украине.

И одновременно Трамп же выражал мнение, что «никто не был более жестким по отношению к России», чем он.

«И все же я ладил с Путиным. Позвольте вам сказать, я ладил с ним очень хорошо. И это хорошо, а не плохо. У него 1700 ядерных ракет. И у нас тоже», — говорил Трамп в интервью NBC.

Можно, конечно, все это списать на предвыборный популизм в расчете перетянуть на свою сторону проукраински настроенную публику и как-то смягчить свой устоявшийся имидж «пророссийского парня».

Но, тем не менее, такая откровенность настораживает. Ругая сейчас «сонного Джо» и надеясь на реванш Трампа, мы можем получить себе на голову такое, что нынешние времена будем вспоминать с ностальгией.