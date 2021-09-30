Готовность Украины к отопительному сезону – 10-15%

Украинские чиновники заявляют о 90%-ной готовности коммунального хозяйства Украины к отопительному сезону. Однако реальная готовность – в разы меньше.

Об этом в эфире канала «Эхо Киева» заявил Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«90 процентов готовности – это смешно, это абсурдно. В Украине 18 100 километров теплосетей. За этот год было отремонтировано 250 километров, из этих двухсот пятидесяти километров сто отремонтировали в Киеве, еще около 100 отремонтировали во всех крупных городах, и 50 километров отремонтировали полностью во всей Украине.

За прошлый год было отремонтировано 350 километров: 200 километров в Киеве, 100 километров в крупных городах и 50 километров – по всей Украине.

А нам нужно отремонтировать сегодня, провести капитальный ремонт сетей – 15 тысяч километров. Для того чтобы дойти до пункта 90 процентов, нам надо отремонтировать около 13,5 тысяч, это 400-500 лет.

По поводу готовности оборудования – большинство оборудования ТЭЦ оно было произведено еще во времена раннего Брежнева, за 50 лет и больше. Это означает, что оно требует капитального ремонта.

Капитальный ремонт оборудования был только в крупных городах, а в малых и средних его никто не касался. Его поддерживали, но я оцениваю поддержку в процентов 10-15, не больше. Моя личная оценка готовности Украины к отопительному сезону – не более 10- 15 процентов», – сказал Олег Попенко.