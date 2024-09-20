«Готовьте маски и респираторы»: Киев встретил главу Еврокомиссии едкой гарью

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Местные власти призвали жителей украинской столицы воздержаться от проветривания помещений и пить больше воды. Это связано с серьезным загрязнением воздуха.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила Киевская городская администрация.

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«В Киеве временное ухудшение состояния воздуха: рекомендуем воздержаться от проветривания помещения и ограничить длительное пребывание на улице. По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, по состоянию на 7:00 фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха пожары в экосистеме Киевской области. По информации оперативного дежурного ГУ ГСЧС Киевской области, пожары в экосистеме были зафиксированы в Вышгородском районе», – говорится в сообщении.

Киевлянам рекомендовали:

▪️закрыть окна;

▪️ограничить пребывание на улице;

▪️пить много воды;

▪️если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

На карте, фиксирующей качество воздуха, в Киеве и пригородах общий индекс достиг показателя 100+ (опасно).

Примечательно, по данным мониторингового сервиса IQai, сегодня Киев вышел на 3-е место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухе. Впереди – Багдад и Каир. в мире по самому грязному воздуху занял Киев сегодня. В настоящее время уровень загрязнения воздуха в украинской столице превышает предельно допустимый в 12,5 раза.

«Урсулу ждет незабываемый визит, по ходу», – иронизирует тг-канал «Киевский движ».

Админ паблика жалуется, что очень сильно «воняет гарью».

«Я на секунду открыл окно – чуть не умер. Пейте сегодня больше воды и старайтесь не выходить на улицу. Может даже наденьте маски/респираторы», – призывает он.

Напомним, что сегодня в Киев прибыла экс-министр обороны Германии, а ныне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским (срок полномочий истек в мае), чтобы обговорить помощь киевскому режиму и подготовку Украины к зиме.