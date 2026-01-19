«Готовьтесь есть одуванчики и шить из кроличьих шкурок»: британцев готовят к ядерному удару

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британская газета The Mirror попросила экспертов поделиться советами, как соотечественникам выживать после гипотетичскоо российского ядерного удара.

Поводом для беспокойства стало недавнее заявление политолога Сергея Караганова, считающего, что в случае нанесения ядерного удара главными целями должны стать Германия и Великобритания, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Отмечается, что «эти пугающие заявления прозвучали» после удара «Орешника» по Львову и подписания Британией декларации о намерении разместить войска на Украине.

Газета пишет, что ряд европейских стран выпустили с рекомендации, как подготовится к войне с Россией обычным людям. Профессор Энтони Глис Букингемского призывает Лондон поступить аналогично, чтобы «подготовить общественность к войне».

Гендиректор Kromek Group plc доктор Арнаб Басу призывает британцев после ядерного взрыва переместиться центральную часть здания, заклеить окна и двери скотчем, «чтобы уменьшить проникновение радиоактивной пыли». По его словам, после этого надо не менее трех дней не выходить и здания.

«Наполните водой все возможные емкости, такие как раковины и ванны, поскольку после взрыва водоснабжение, вероятно, будет загрязнено».

В свою очередь представленный как эксперт по подготовке к концу света Дэн Госс считает, что британцам придется улаживать конфликты за еду.

«Умение улаживать проблемы — например, предотвращать поножовщину из-за банки фасоли — будет жизненно важным. Курсы первой помощи и выживания в дикой природе также будут полезны, а умение вязать спицами, крючком и шить пригодится, когда нужно будет сшить несколько кроличьих шкурок для одежды», – считает Госс.

Он рекомендует изучить книгу Джона Райта «Календарь собирателя дикорастущих растений».