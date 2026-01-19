«Готовьтесь есть одуванчики и шить из кроличьих шкурок»: британцев готовят к ядерному удару
Британская газета The Mirror попросила экспертов поделиться советами, как соотечественникам выживать после гипотетичскоо российского ядерного удара.
Поводом для беспокойства стало недавнее заявление политолога Сергея Караганова, считающего, что в случае нанесения ядерного удара главными целями должны стать Германия и Великобритания, передает корреспондент «ПолитНавигатора»
Отмечается, что «эти пугающие заявления прозвучали» после удара «Орешника» по Львову и подписания Британией декларации о намерении разместить войска на Украине.
Газета пишет, что ряд европейских стран выпустили с рекомендации, как подготовится к войне с Россией обычным людям. Профессор Энтони Глис Букингемского призывает Лондон поступить аналогично, чтобы «подготовить общественность к войне».
Гендиректор Kromek Group plc доктор Арнаб Басу призывает британцев после ядерного взрыва переместиться центральную часть здания, заклеить окна и двери скотчем, «чтобы уменьшить проникновение радиоактивной пыли». По его словам, после этого надо не менее трех дней не выходить и здания.
«Наполните водой все возможные емкости, такие как раковины и ванны, поскольку после взрыва водоснабжение, вероятно, будет загрязнено».
В свою очередь представленный как эксперт по подготовке к концу света Дэн Госс считает, что британцам придется улаживать конфликты за еду.
«Умение улаживать проблемы — например, предотвращать поножовщину из-за банки фасоли — будет жизненно важным. Курсы первой помощи и выживания в дикой природе также будут полезны, а умение вязать спицами, крючком и шить пригодится, когда нужно будет сшить несколько кроличьих шкурок для одежды», – считает Госс.
Он рекомендует изучить книгу Джона Райта «Календарь собирателя дикорастущих растений».
«Удивительно, как много всего съедобного можно найти. В моем местном парке растут трехгранный лук-порей, лимонная мята, барбарис и дикий чеснок, а придорожные леса кишат одуванчиками, крапивой, стеблями чертополоха и папоротниками-скрипками», – описывают потенциальный рацион британцев.
