Готовьтесь, громадяне: Украинцам дали установку ждать русские атаки

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Поскольку запасы ракет и дронов в России ещё велики, массированные удары ВКС РФ по объектам на Украине будут продолжаться.

Об этом в эфире «24 канала» заявила руководитель объединенного пресс-центра «Сил обороны юга Украины» Наталья Гуменюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заготовленный потенциал ракет у врага есть, он не случайно был сэкономлен в определённый период времени, и сейчас начинает использоваться», – сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что производство дронов в России также увеличилось, поэтому следует ожидать более частых ударов.

«Поставки дронов налажены, мы фиксируем активность грузовой авиации с Тегерана в Россию. Это означает, что поставляется и готовый продукт – дрон «Шахед», и его комплектующие, с помощью которых русские собирают у себя дроны. Кустарными методами они успевают наклепать немало таких ударных барражирующих снарядов. Мы готовимся к тому, что атаки будут усиливаться, и просим всех это понимать и быть бдительными», – подытожила Гуменюк.