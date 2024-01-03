Готовьтесь, громадяне: Украинцам дали установку ждать русские атаки

Вадим Москаленко.  
03.01.2024 18:49
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, Украина


Поскольку запасы ракет и дронов в России ещё велики, массированные удары ВКС РФ по объектам на Украине будут продолжаться.

Об этом в эфире «24 канала» заявила руководитель объединенного пресс-центра «Сил обороны юга Украины» Наталья Гуменюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку запасы ракет и дронов в России ещё велики, массированные удары ВКС РФ по...

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«Заготовленный потенциал ракет у врага есть, он не случайно был сэкономлен в определённый период времени, и сейчас начинает использоваться», – сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что производство дронов в России также увеличилось, поэтому следует ожидать более частых ударов.

«Поставки дронов налажены, мы фиксируем активность грузовой авиации с Тегерана в Россию. Это означает, что поставляется и готовый продукт – дрон «Шахед», и его комплектующие, с помощью которых русские собирают у себя дроны. Кустарными методами они успевают наклепать немало таких ударных барражирующих снарядов.

Мы готовимся к тому, что атаки будут усиливаться, и просим всех это понимать и быть бдительными», – подытожила Гуменюк.

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