«Готовьтесь к катастрофе, если не найдёте замену Зеленскому» – националист Береза погрузился в панику

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Украинцам нужно готовиться к «самой тяжелой зиме в жизни». Нужно объявлять ЧП в энергетике – и «забыть про яркую наружную рекламу и сияющие витрины городов».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А вы начинайте уже думать, где и как вы будете переживать следующую зиму. Готовьтесь к этому во всех смыслах этого слова. Начинайте готовить стратегические запасы понемногу. Не важно – будет зима теплой или холодной, ее нужно будет пережить, потому что ситуация критическая. И мы в шаге от того, чтобы она стала катастрофической. То что генераторы и дрова вам скоро понадобятся, в этом нет вопроса. Это тот самый запас, который вам нужен для выживания», – сказал Береза.

Он опасается, что «даже не сможет записывать видео для своего блога» и предрекает волну беженцев в Европу «не в сотни тысяч, а миллионы».

Береза считает украинские власти «инфантилами, которые уже справиться не могут», и предлагает «позвать взрослых на переговоры с Западом».