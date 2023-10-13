Готовьтесь к российскому контрнаступлению – украинский полковник

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Россия экономит стволы своей артиллерии, применяя в качестве орудий старые советские танки.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил военный эксперт, в прошлом начальнки департамента СБУ полковник Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Старикова, задача ВС РФ – выровнять линию фронта, чтобы занять наиболее выгодные позиции перед переговорами.

«Они сейчас экономят свою артиллерию, снимают Т-55, Т-62 и используют их для стрельбы с закрытых позиций, экономят свои орудийные стволы. Для чего? Для того, чтобы решать те задачи по Купянскому направлению. И последнее – по Авдеевке у них сейчас задача с севера и с юга образовать определенный котел. Для того, чтобы выровнять – сейчас они ровняют фронт. Для того, чтобы война перешла в настоящую позиционную», – сказал полковник.

«Буданов тоже говорил, что война будет как-то, что-то думать, дипломатически. Вот они к этому уже начинают готовиться. Сейчас у них операция, октябрь – месяц, когда дождей еще не будет. После наступления всегда идет или контрудар или контрнаступление. Вот, это контрнаступление они сейчас организовали, о чем я еще говорил в июне месяце – готовьтесь к контрнаступлению», – заявил Стариков.