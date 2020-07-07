Готовьтесь к земле: Косноязычный «интеллектуал» останется у руля Киева

07.07.2020, Киев, Игорь Петров

нынешний мэр Киева Виталий Кличко, снискавший славу неумного политика, имеет все шансы победить на предстоящих выборах.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Парадокс Кличко в том, что киевляне его воспринимают своим. Я не раз приводил пример с Поповым. Попов был и профессионал, и достаточно эффективно работал. Но, тем не менее, несмотря на включенные мощные и медийные и материальные ресурсы, он не поднялся выше 15 процентов. Учитывая специфику Киева его воспринимали как чужака навязанного непопулярной властью.

А вот Кличко воспринимается киевлянами как свой. Да, он плохо говорит, да время от времени он попадает в какие-то дурацкие истории. Но свой. И своему прощается куда больше, чем чужому. И поэтому в последнем соцопросе «Актив групп» мы видели 30 процентов. У Кличко в первом туре разрыв с претендентами не компенсирован, там возможные кандидаты «Слуги народа», Ткаченко и так далее. Но Кличко, несмотря на все скандалы, несмотря на информационный накат, который будет в ближайшие месяцы, судя по всему, он недосягаем для конкурентов», – сказал политолог.

Мэр Киева Виталий Кличко за свое косноязычие и глупые высказывания заслужил кличку «Виталик-педалик» («конь педальный»), и прославился лоббированием интересов застройщиков. В апреле 2020 года сотрудниками СБУ была задокументирована противоправная деятельность первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, который через посредника требовал 125 тысяч долларов от застройщика за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений. Сам Кличко отрицает факты коррупции в своем окружении.