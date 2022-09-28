«Готовьтесь выживать»: львовский боевик о ближайшей перспективе

28.09.2022  16:01 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Украина
Новости Украины

Все население Украины должно быть готово к тотальной мобилизации и войне.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил боевик 125-й отдельной бригады сил теробороны ВСУ Андрей Гнатуш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Все население Украины должно быть готово к тотальной мобилизации и войне. Об этом в...

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Гнатуш раскритиковал заявления о том, что ВСУ якобы готовы воевать любой ценой, подчеркнув, что их делают люди, не имеющие отношения к фронту.

«Легко говорить в костюме, что любыми жертвами мы готовы к… Господа, знаете, что дают нам вооруженные силы Украины сейчас тем, что проливают кровь и хоронят своих побратимов? Они дают время вам подготовиться к моменту, чтобы мы пришли туда и пересчитали бюллетени. Когда мы пересчитаем, то увидим, что 97 были за Украину, вооруженные силы дают вам возможность cейчас подготовится», – сказал Гнатуш.

«Готовьтесь, учитесь стрелять, учитесь не спать сутками, учитесь выживать, воевать. Потому что сейчас есть мы. Наш график – 60 рабочих часов в неделю, полгода в таком режиме. Пожалуйста, имеете возможность – готовьтесь», – заявил Гнатуш.

 

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