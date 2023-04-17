«Готовы к контрнаступлению ВСУ»: военный аналитик сообщил об укреплении обороны российских сил на севере от Бахмута

Иван Самойлов.  
17.04.2023 17:52
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Вооруженные силы Российской Федерации сформировали мощный укрепрайон на северном фланге наступления ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный обозреватель Борис Рожин.

Вооруженные силы Российской Федерации сформировали мощный укрепрайон на северном фланге наступления ЧВК «Вагнер» на...

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«Сегодня четко сформировалась линия обороны на северном фланге ЧВК «Вагнер». Линия Зализнянское-Сакко и Ванцетти-Николаевка-Яковлевка-Берестовое в краткие сроки превращена в мощнейший укрепрайон силами ВДВ и 2АК. Силы, прикрывающие фланги музыкантов, готовы к потенциальному контрнаступлению ВСУ», — написал он.

Это стало возможным после недавней перегруппировки сил «оркестра», которые передали часть ранее освобожденных населенных пунктов под контроль армейским подразделениям. Это позволило «музыкантам» сконцентрировать усилия на освобождении Бахмута, одновременно решив вопрос с безопасностью флангов, сведя к минимуму возможность внезапного удара ВСУ.

По мнению военных экспертов, данные шаги свидетельствуют о значительном улучшении взаимодействия между руководством ЧВК «Вагнер» и министерством обороны в ходе выполнения задач в зоне спецоперации на Украине.

Ранее аналитик ЧВК «Вагнер» рассказал, что украинская армия сосредоточила на Бахмутском направлении значительную группировку, усиленную западной техникой и артиллерией крупных калибров.

По его словам, ВСУ готовит контрнаступление, целью которого является не только деблокада Бахмута, но и продвижение вглубь обороны российских войск до Попасной и Дебальцева.

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