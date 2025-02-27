Готовы ли украинцы к миру? О чем говорят голосование ногами и опросы в ТЦК

Свежая новость с Украины – с марта тамошний Минкульт приостанавливает выдачу разрешений на выезд из страны во время военного положения работникам сферы искусств и медийщикам и ужесточает правила их выезда за границу – «для предотвращения злоупотреблений».

Ведомство признало, что причиной такой реакции стали «многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу за письмом содействия от Министерства, не вернулись обратно в Украину».

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И действительно – недели не проходит без сообщений о том, что тот или иной журналист, спортсмен или актер выехал за рубеж по «ксиве» от «прачечной» и уже с безопасного расстояния помахал согражданам ручкой, желая счастливо оставаться в стране вечного телемарафона и военного положения.

И хотя точное число таких беглецов установить невозможно, однако министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий заявлял, что не вернулся на Украину каждый пятый деятель культуры, получивший разрешение и уехавший за границу.

Тут важно понимать, что речь идет не об обычных уклонистах, а о людях известных, именитых, являющихся «лицом страны» в своей сфере деятельности. И уже по этой причине претендующих на роль «лидеров мнений» и трендсеттеров. Так какой тренд они возглавляют, и какое направление мысли указывают громадянам своим собственным жизненным примером?

Совершенно правильно – речь о хрестоматийном «Надо валить». Пока еще «куда», а не «кого». Но с приближением перспективы установления мира вторая опция становится все более реальной. Недаром Зеленский так исходит на говно, когда речь заходит о выборах и его рейтинге.

После известных слов Трампа все сливные бачки Интернета на зарплате у Банковой начали публиковать анонимные видео, на которых вырванные из контекста и неизвестно кем и когда проведенные якобы опросы украинцев на улицах крупных городов.

Людям задают один и тот же вопоос: «Поддерживаете ли вы Зеленского?» И что удивительно – почти все отвечают утвердительно.

«Вот видите – говорят на это подпевалы Банковой – показательный соцопрос прямо на улице во Львове (Днепре, Николаеве, Харькове). Из 100 человек, 76 — поддержали Зеленского. 24 — не поддержали. Где же те мифические «4%»?

И вроде бы очевидное доказательство, но какое-то странное. Во-первых, довольно манипулятивно ссылаться на мнение десятка или даже полутора рандомно взятых людей, как на глас народа. Ведь мы не знаем, сколько и каких ответов осталось за кадром предложенной нам десятиминутной нарезки. А, во-вторых, это именно что случайные люди, взятые наобум в крайне пестрой и многообразной стране? С таким же успехом можно было провести опрос в очереди перед ТЦК – поддерживаете ли вы войну?

И такие вопросы и сомнения далеко не праздны. На самом деле, ответ на вопрос о том, готово ли украинское общество к миру, и – заостряя – не просто к миру, а его конкретным предложенным Трампом и обсуждаемым сейчас на переговорах с россиянами конкретным условиям – чрезвычайно важен в контексте разговора о возможных перспективах и реалистичности такого мира в итоге.

Уже сейчас мы видим, как глобальная партия войны активно жонглирует цифрами непонятно откуда взявшихся различных опросов, из которых следует, что украинцам не подходит план Трампа, и они все равно будут воевать – пускай и без поддержки США. Одно из последних такого рода вбросов был сделан на близкой к американским демократам площадке Foreign Affairs.

«Сделка, которая не учтет мнение украинского народа, неминуемо развалится, и война продолжится», – пугают авторы материала.

Откуда такие странные выводы? Между тем, даже если вынести за скобки официально признанных (и пойманных пограничниками) десятков тысяч уклонистов и сотни тысяч дезертиров с поля боя, по которым открыты уголовные производства, есть ведь и вполне верифицированные данные центра Socis, уже 32% украинцев готовы отказаться от НАТО ради прекращения огня, а еще 23% готовы ради мира отказаться от идей членства в ЕС.

21,1% респондентов допускают территориальные уступки Москве, 13,7% считают приемлемым предоставление русскому языку официального статуса на отдельных территориях, а 3,5% опрошенных не исключают демилитаризации – то есть, сокращения после войны численности ВСУ.

Да, это пока еще не квалифицированное большинство, однако если смотреть в динамике – тренд очевидный, и он не в пользу милитаристов. Опираясь на эти цифры вполне можно, как минимум – начать предметные переговоры. Задача политиков – не плестись в хвосте у общественного мнения, а активно формировать его.

Очевидно, что украинское общество в целом гораздо в большей степени, чем Зеленский и его окружение, готово к условиям Трампа и даже к более жестким, чем у него, условиям России, хотя и не всем.

Другое дело, что если стоит задача сделать такую динамику необратимой и закрепить ее на будущее, то не обойтись без решения важнейшей задачи на внутриполитическом контуре Украины.

И состоит она не в уничтожении националистов, а в их маргинализации. В приведении украинского общества в такое состояние, когда нынешнее королевство кривых зеркал закончится, и меньшинство станет тем, чем оно и является. То есть – меньшинством.

В недавней истории Украины, напомню, уже был один такой момент истины – когда за бывшего комика Зеленского, в надежде на мир и прекращение политики «армовира» имени Порошенко проголосовало 74 % украинцев. Наглядно показав им, что они в своей стране большинство. Другое дело, что Украина этот шанс профукала, а Зеленский, став президентом, обманул своих избирателей, многократно превзойдя Порошенко по накалу дикости проводимой им политики.

Напомню, по сей день сравнительно немногочисленные в общей массе украинцев активистские группы перепредставлены в дискурсе и монополизировали право говорить от имени народа. Выставляя свою точку зрения за мнение всех. И эта самозваная монополия на мнение активно поддерживается государством, в том числе и методами репрессивного принуждения. Когда за одни мысли и слова людей ждут уголовные дела, увольнения или даже тюрьма, а другие объявлены поощряемой нормой.

Исправить этот перекос можно лишь одним способом – возвратом к инклюзивности. Проще говоря, чтобы ни один значимый голос не оставался за пределами общенационального разговора и не был исключен из него на том основании, что он – «пророссийский нарратив Кремля».

Нужно вернуть в политическое поле всех выдавленных из него несогласных и диссидентов, а в медийное поле – все запрещенные ранее СМИ, а в политическом поле обеспечить равную конкуренцию всех партий, а не только тех, которые против России, за войну и майдан.

Как это сделать, с помощью каких механизмов – тема для отдельного разговора. Но эта задача по важности стоит для Украины наравне с прекращением боевых действий и отменой мобилизационного террора.