Готовы ли украинцы встречать российскую армию?

21.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Мировыми игроками по Украине может быть принято солидарное политическое решение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил основатель батальона «Восток», экс-секретарь Совебеза ДНР Александр Ходаковский.

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«Мы ангажировано смотрим на происходящее, через такие стереотипные вещи: «Запад воюет с Россией руками Украины». Вырваться из этой паутины сложно. И постулат, что «Пока Россия не ляжет на лопатки, Запад не успокоится», мы тоже принимаем, верим в него. И получается, что мы живем чужим умом. В реальности, то, что мы видим – край передовой, и все. А на сколько Запад готов маневрировать, отступать, мы не представляем, даже не задумываемся. Я допускаю, что по Украине может быть принято солидарное политическое решение», – не исключает донецкий политик.

По его словам, каждый при своем не останется, но компромисс найдут.

В свою очередь издание заметило, что Россия, похоже, не верит, что ее ждут на Украине.

«Люди же гибкие, пластичные. Навязанные им стереотипы не должны еще укорениться. Я думаю, на Украине есть и те, кто нас встретит, кто хочет быть с Россией, есть и те, кто свои взгляды быстро поменяет и будет демонстрировать лояльность и дружелюбие», – полагает Ходаковский.