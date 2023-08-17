«Готовы наступать»: Зачем молодёжь с новых территорий собрали на форум «Юг Молодой»

По ту линию фронта об этих ребятах говорят, что ничего толкового с ними не сделать, что они не способны и вообще без мало-мальских талантов. Речь о донецкой и луганской молодежи и о ребятах из Запорожской и Херсонской областей, кто за Россию и обратно на Украину не хочет.

Нарушая негласные правила, сразу скажу от себя: я радуюсь и по-доброму завидую ребятам от 18 до 30, кто приехал в Бердянск на Всероссийский образовательный Форум «Юг Молодой», потому что именно им выпал шанс строить новые регионы. Не тратить годы – наши девяностые и нулевые – после вузовской учебы на идиотские поиски, а строить и жить, чувствуя за спиной поддержку своей страны. Если что, я не про Украину, где жил и все хорошо помню. Эти ребята тоже ее застали и понимают разницу.

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Справка. Форум «ЮгМолодой» собрал 500 участников и десятки федеральных спикеров. В программе семь направлений: «Добровольческая молодежная дружина» (участники будут находиться в полевом лагере и проходить курс молодого бойца, обучаться работе с БПЛА), «Пространство развития» (предпринимательские инициативы молодежи с новых территорий), «АРТ. Лаборатория», «Развитие территорий» (культура и туризм), «Новые медиа» (бренды регионов в СМИ), «Воспитание: РДДМ» (поддержка педагогов), «Поколение Юга» (кадровый резерв из молодежи для работы в новых регионах РФ).

Форум заявлен организаторами как «поколенческая витрина осознанного включения молодежи новых субъектов РФ в развитие большой страны». Задача, возможно, слишком амбициозная, но сейчас так необходимо, потому живем в особое время, когда ломается старое и необходимо найти/воспитать тех, кто подхватит начатое. Так что самое время готовить кадровый резерв для новых регионов России.

Об этом развернуто рассказал один из основных спикеров мероприятия, зам директора очень уважаемого российского (читаем: советского) общества «Знание» Антон Сериков:

«Мы живем в мире, где идет информационная война, и без личного участия, без личного соприкосновения трудно о чем-то говорить. Здесь сотни ребят, которые от звонка до звонка на каждой лекции, выходят на тренинги, за несколько секунд вносят коррективы в свое выступление и выходят заново. Они готовы учиться. Именно они через 10-15 лет будут законодателями в бизнесе и политике, в социальных проектах, придут на помощь руководителям новых территорий, которые сейчас работают в боевых условиях. Важно то, что форум не делает акцент на войне, а акцентирует на развитии, на том, что следует за любым конфликтом».

Часто ли в годы юности вам подсказывали или проводили с вами профессиональные тренинги по личностному росту и способах достижения цели? Если всерьез, учились мы сами и часто вопреки ничем не помогавшим чиновникам и учебным программам украинских ВУЗов.

Здесь за два дня работы в Бердянске и еще за пару дней на Тавриде-Арт под Судаком ребят, как говорится, прокачают, чтобы они просто знали, с чего начать, куда и как подавать проекты и гранты без страха, что их обойдут более опытные материковые ровесники. А такие опасения есть – ну, куда без них…

«Дело не в наших лекциях, – который раз повторяют спикеры, – а в том, что вы сами должны вытащить из нас то, что поможет вам реализовать идеи».

Преподаватели общаются с участниками на понятном языке, чтобы материал заходил и чтобы все на пользу. По этому поводу помощник директора московского Музея войны в Андрей Жариков:

«Мне, как работнику Музея войны, привычно подавать сложный фактаж на доступном языке, таким образом, вовлекая в процесс, иначе все может быть впустую. И, конечно, надо поставить сроки! За несколько дней работы участники своими руками сделают макет «Маяка», медиа-центра, который и станет сердцем всего проекта. Ребята поймут, как работать в команде, при этом отстаивая свои идеи. А что касается того, что болтают по ту линию фронта об этой молодежи: все клише – а это клише – фальшивы, они специально там вбиваются и навязываются, но время расставляет все на свои на места. И мы здесь это видим».

Что представляют новые методы обучения? Вот, например, условная встреча с потенциальным работодателем, в течение которой – а это 30 секунд – вы должны представить себя и свой проект. Представить так, чтобы не просто зацепило, а стало видно, что вы с характером и своей историей, готовы учиться и на вас можно положиться.

Небольшой тренинг понравился участникам, которые, надеюсь, сделали правильные выводы, что надо учиться и работать над собой, не ожидая чужой помощи, и креативить. Толкать свои идеи, даже если вокруг вас есть скептики или ждуны.

Это особая тема в новых регионах, которая требует от нашей молодежи характера. Да, добро должно быть с кулаками!

Российский журналист, генеральный директор телеканала Санкт-Петербург Александр Малькевич:

«Все идеи могут быть реализованы, какими бы дикими они не казались, без бюрократической бадяги и, тем более, без «бандеровских шор». Главное, чтобы проекты были живыми! А «жестить» в отношении адептов киевской пропаганды этих ребят уговаривать не надо в условиях, когда их пытаются уничтожить. Они талантливы, максимально и, как бы это ни звучало, идеологически мобилизованы и готовы наступать».

Какие проекты предлагает сама молодежь? Например, парень из Донецкой области пытается организовать у себя в поселке обучающую платформу для тех, кому интересна радиоэлектроника. Девушка из Луганска хотела бы просвещать сверстников основам социализации. Казалось бы, ничего такого, а в новых регионах люди просто не знают, куда пойти или написать, где найти ту дверь или нужный сайт.

Еще одна юная леди из Мелитополя хочет помочь студентам спасти свою пищеварительную систему от преждевременных гастритов, показывая, как можно вкусно и полезно готовить в общаге. Вот это кому-то с женой повезет!

И, поверьте, не устанешь перечислять грандиозные и не очень, организационно закрученные и относительно простые, но толковые идеи, которые ждут своей реализации. Так что молодежь в новых регионах жжет и креативит. И пусть образовательный форум «Юг Молодой» будет им в помощь!