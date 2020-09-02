«Готовят к капитуляции» – наци в ужасе от новых эмблем ВСУ

02.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинским военным поменяли эмблемы на кителях и беретах.

Нововведения презентовал начальник отдела внедрения военной символики ВСУ полковник Игорь Непота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Изменения коснулись войск связи, десантно-штурмовых войск, медицинской службы, частей РЭБ, радиоэлектронной разведки и службы правопорядка. Впервые свои эмблемы получила военно-топографическая служба, армейская авиация, морская пехота, государственная специальная служба транспорта.

Несмотря на то, что некоторые службы получили эмблемы, позаимствованные у военных подразделений армии УНР первой половины прошлого века, националисты раскритиковали нововведения.

Так, президент организации «Доступное жилье ветеранам АТО» Виктор Квятковский остался недоволен тем, что с эмблем и погон убрали украинский герб.

«Промосковская зелень убрала трезубцы с эмблем! Зелебобиков коробит от трезубца, как вурдалаков от света!», – написал Квятоковский в своем блоге.

«Готовятся к капитуляции», – прокомментировала новость пользователь Виктория Демко.

Ранее на параде по случаю Дня независимости Украины военные презентовали новую форму, на разработку которой ушло полтора года.