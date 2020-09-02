02.09.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, Украина
Просмотров:

«Готовят к капитуляции» – наци в ужасе от новых эмблем ВСУ


Украинским военным поменяли эмблемы на кителях и беретах.

Нововведения презентовал начальник отдела внедрения военной символики ВСУ полковник Игорь Непота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Изменения коснулись войск связи, десантно-штурмовых войск, медицинской службы, частей РЭБ, радиоэлектронной разведки и службы правопорядка. Впервые свои эмблемы получила военно-топографическая служба, армейская авиация, морская пехота, государственная специальная служба транспорта.

Несмотря на то, что некоторые службы получили эмблемы, позаимствованные у военных подразделений армии УНР первой половины прошлого века, националисты раскритиковали нововведения.


Так, президент организации «Доступное жилье ветеранам АТО» Виктор Квятковский остался недоволен тем, что с эмблем и погон убрали украинский герб.

«Промосковская зелень убрала трезубцы с эмблем! Зелебобиков коробит от трезубца, как вурдалаков от света!», – написал Квятоковский в своем блоге.

«Готовятся к капитуляции», – прокомментировала новость пользователь Виктория Демко.

Ранее на параде по случаю Дня независимости Украины военные презентовали новую форму, на разработку которой ушло полтора года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть