«Готовят к войне всех женщин» – в Финляндии зашкаливающий уровень русофобии

Вадим Москаленко.  
17.06.2025 18:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Спецоперация, Украина, Финляндия


Финляндия активно готовится к войне против России.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший украинский шоумен, а ныне волонтер ВСУ Сергей Притула, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Финляндия активно готовится к войне против России. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил...

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«Ваше впечатление, потомки Маннергейма готовятся к возможной войне?», – спросил ведущий.

«Из всех представителей «Nordic countries», как их называют в целом, пожалуй, это наиболее мотивированные скандинавы по организации различных процессов. Я сравниваю наше гражданское общество с их – у них сейчас очень популярны курсы для населения по тактической медицине, по пользованию стрелковым оружием и так далее. Невероятно высокое вовлечение женщин в этот процесс.

Плюс Финляндия страна №1 в мире по бомбоубежищам. То есть там почти все население страны может найти убежище в бомбоубежищах. И это такая уникальная история», – утверждает Притула.

«Однако градус ненависти у финнов достаточно высок. Это о том, что Финляндия на самом деле утыкана артефактами, русскими артефактами Русского мира. Они были частичкой Российской империи в свое время, им удалось вырваться из этих оков. Они потеряли 10% своей территории», – рассуждал он.

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