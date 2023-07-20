Готовят войну на истощение России. О чем говорит анализ военных поставок ВСУ

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Штаты, 19 июля объявившие о новой линии военной помощи Украине на 1,3 млрд долл, готовятся до конца этой недели заявить о предоставлении еще одного пакета поддержки ВСУ. На тот раз – на 400 млн долларов.

Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала войны на Украине составляет более 42,6 млрд долл, а общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года достиг 43,9 млрд.

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Как сообщает CNN со ссылкой на два источника в Белом доме, администрация Байдена рассчитывает, что это поможет развить контрнаступление Украины в августе. Содержание нового пакета еще уточняется, но, по данным источников в Белом доме и Пентагоне, в него войдут:

– четыре зенитных ракетных комплекса NASAMS и зенитные управляемые ракеты к ним;

– 152-мм артиллерийские выстрелы;

– оборудование для разминирования;

– противотанковые управляемые ракеты TOW;

– барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost и Switchblade;

– высокоточные авиационные боеприпасы [видимо, управляемые авиационные бомбы JDAM];

– оборудование для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и радиоэлектронной борьбы;

– 150 автомобильных цистерн;

– 115 автомобилей для буксировки и перевозки техники;

– 50 эвакуационных машин;

– оборудование для охраны портов и гаваней;

– системы тактической защищенной радиосвязи;

– поддержка обучения, технического обслуживания и обеспечения.

Важный момент. Данный пакет помощи полностью выделяется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative – USAI), то есть предоставляемое по нему военное имущество будет заказано американской промышленности, а не передано из наличия вооруженных сил США. Так что по факту еще непонятно, кто кому помогает – то ли Вашингтон Киеву, то ли американцы сами себе и своему ВПК.

Еще один вывод из анализа структуры нового пакета помощи. В связи с тем, что предоставляемые имущество и системы должны быть еще только законтрактованы, а затем изготовлены (или отремонтированы), то, видимо, значительная их часть будет фактически поставлена через достаточно длительное время.

Впрочем, это не повод для оптимизма с нашей стороны, а фактическая гарантия того, что в планах американцев длительная война на наше истощение. Де-факто подтверждается свежий прогноз отечественного алармиста Стрелкова, согласно которому «противник будет получать с каждым месяцем все более мощные и дальнобойные, все более современные системы вооружений.

Постепенно и в количествах не слишком больших – ровно настолько, чтобы война продолжалась как можно дольше, была как можно более изнурительной и закончилась вовсе не «военной победой незалежных укров» (она хозяевам не нужна), а обрушением РФ из-за внутренних проблем».

На это же указывает и то обстоятельство, что, как пишет Politico, акцент Запада по созданию украинской военной мощи значительно сместился в сторону ремонта и технического обслуживания передаваемого оружия. По мнению экспертов Politico это является признаком того, что конфликт будет продолжаться еще месяцы и годы.

Издание цитирует мнение заместителя главы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Уильяма Лапланта, согласно которому украинцы научились быстро находить способы починки техники и даже использовать 3D-принтеры для изготовления запчастей для артиллерии.

Немецкие танки Leopard планировалось ремонтировать в Польше, но план сорвался из-за разногласий по поводу стоимости. Теперь ремонт будет проводиться либо в Германии, либо в Литве. Правительство Великобритании заключило с британской оборонной компанией Babcock контракт стоимостью 60 млн долларов на ремонт танков Challenger 2 и других боевых машин.

Новый пакет военной помощи содержит и средства, способные усилить безопасность украинских портов.

«Эти возможности (в новом пакете) будут становиться все более важными, особенно сейчас, когда Россия вышла из «зернового соглашения» и возобновила атаки на портовые города, которые мы увидели за последние два дня», – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Очевидно, это решение – часть ответа на проблему, которую выявили последние атаки нашего ВКС на инфраструктуру в южной Украине. Ситуация вышла настолько показательная, что даже привыкший сглаживать острые углы спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат был вынужден признать: ранее объявленная самой совершенной украинская ПВО не может сбивать российские ракеты «Оникс», которыми атаковали Николаев и Одессу.

«Ракеты «Оникс» предназначены для уничтожения плавсредств, кораблей, летит она на скорости 2,6 Маха. Это более 3000 км в час, то есть скорость велика. На марше она может подниматься высоко для экономии горючего, а уже при заходе на цель может лететь фактически 10-15 метров над водой, чтобы уничтожить корабль», – обьясняет он причины, затрудняющие выявление и уничтожение ракет средствами ПВО.

Но показательно также и то, что в борьбе за повышение эффективности ПВЛ украинское начальство даже не смотрит в сторону собственных военных разработчиков. Менеджер проектов государственного концерна «Укроборонпром» Олег Болдырев прилюдно сетует, что за все время войны Минобороны Украины не заказало ни одного дрона-камикадзе.

«За все время с начала полномасштабной войны, Минобороны, как основной заказчик, не то что дрона не заказало – даже не проявило заинтересованности. А по закону без требования государства «Укроборонпром» не имеет права тратить средства», – сокрушается сотрудник украинской оборонки.

Впрочем, в текущих обстоятельствах жалобы украинских военспецов на полный игнор со стороны родного государства смотрятся, как глас вопиющего в пустыне. Разве украинскому вип-начальству до нужд украинского военпрома, когда оно является одним из винтиков механизма распила гигантских сумм западной военной помощи? О чем вы, когда американские корпорации спасать надо, не забывая об откатах в свой карман.

Получается интересная картина. Во всем мире война – это двигатель развития национального ВПК тех стран, которые воюют. Именно необходимость ведения боевых действий ускоряет внедрение разного рода инноваций и технических новинок, запускает НТП и так далее. Но Украина и тут исключение. Она работает на развитие не своего, а чужого ВПК, обеспечивая его и деньгами и заказами. Сама же оставаясь лишь полигоном для испытаний образцов западной техники.