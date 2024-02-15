«Готовятся к переговорам с РФ»: украинский генерал о смене командования ВСУ

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Смена военного руководства Украины может быть связана с попыткой провести кулуарные переговоры с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас уже была такая ситуация в марте 2022-го года, когда, не спрашивая народ, определенные руководители поехали договариваться. Сейчас они супергерои, а те, кто защищали Украину, выброшены за границы активной защиты Украины. Потому ситуация может рассматриваться так, что и замена на молодое командование осуществлена с целью, чтобы в то же время параллельно проводить работу на определенные договоренности с нашим врагом», – заявил Кривонос.

По мнению Кривоноса, если это подтвердится, то страну ждет очередной майдан.

«Украинское общество, как показывает опыт последних 30-ти лет независимости, способно не раз направить в сложную минуту свою энергию таким образом и исправить ситуацию. У нас уже были два майдана, и если ситуация выйдет из-под контроля, нас захотят где-то слить и предать, то и ситуация может быть такой, что правительство спасения Украины начнет руководить этой страной. Я не исключаю таких моментов, это может быть», – предположил генерал