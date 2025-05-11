«Готовятся к перемирию»: Британия передала Украине пять мощных ЗРК

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британское издание British Forces Broadcasting Service пишет, что Великобритания передаст Украине еще пять зенитных систем Raven.

«Raven предназначен для перехвата дронов, крылатых ракет и воздушных целей на небольшой высоте. Этот ЗРК используется обычно там, где отсутствуют полноценные зенитные системы средней и большой дальности», – говорится в публикации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

На сегодняшний день Британия уже передала Украине восемь таких систем, еще пять готовятся к отправке.

Впервые Raven попал на Украину весной 2023 года. С тех пор система осуществила более 400 пусков ракет по целям типа беспилотников «Шахед». Утверждается, что общая эффективность составила 70 %.

По заверениям разработчиков, комплекс обладает высокой мобильностью, относительно дешев и прост в обслуживании, что достигается путем использования уже существующих технологий.

Raven, как его официально называют, был разработан всего за четыре месяца на базе бронированного грузовика Supercat HMT-600 для установки на него авиационных ракет малой дальности ASRAAM.

Сзади инженеры установили ракетную пусковую установку, оснащенную направляющими, взятыми со списанных самолетов Tornado, Hawk и Jaguar Королевских ВВС.