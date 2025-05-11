«Готовятся к перемирию»: Британия передала Украине пять мощных ЗРК

Сергей Рыжов.  
11.05.2025 09:25
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Британское издание British Forces Broadcasting Service пишет, что Великобритания передаст Украине еще пять зенитных систем Raven.

«Raven предназначен для перехвата дронов, крылатых ракет и воздушных целей на небольшой высоте. Этот ЗРК используется обычно там, где отсутствуют полноценные зенитные системы средней и большой дальности», – говорится в публикации.

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Британское издание British Forces Broadcasting Service пишет, что Великобритания передаст Украине еще пять зенитных...

На сегодняшний день Британия уже передала Украине восемь таких систем, еще пять готовятся к отправке.

Впервые Raven попал на Украину весной 2023 года. С тех пор система осуществила более 400 пусков ракет по целям типа беспилотников «Шахед».  Утверждается, что общая эффективность составила 70 %.

По заверениям разработчиков, комплекс обладает высокой мобильностью, относительно дешев и прост в обслуживании, что достигается путем использования уже существующих технологий.

Raven, как его официально называют, был разработан всего за четыре месяца на базе бронированного грузовика Supercat HMT-600 для установки на него авиационных ракет малой дальности ASRAAM.

Сзади инженеры установили ракетную пусковую установку, оснащенную направляющими, взятыми со списанных самолетов Tornado, Hawk и Jaguar Королевских ВВС.

«Для создания этой системы специалисты Королевских ВВС тесно сотрудничали с компанией MBDA UK, являющейся разработчиком и производителем ракеты ASRAAM, а также компанией Supercat, являющейся производителем и разработчиком этого модульного автомобиля», – сообщает британское СМИ.

 

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