“Готовятся небывалые фальсификации”: человек, “уничтоживший” Кучму вышел из выборной гонки

27.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бывший председатель Верховной Рады Александр Мороз снял свою кандидатуру с выборов президента Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Политсовет партии, выдвинувший мою кандидатуру на пост президента Украины, на своем заседании проанализировал ход избирательной кампании и сделал обоснованный вывод о подготовке небывалой бесцеремонной фальсификации выборов. Актив партии считает нецелесообразным продолжать мое участие в кампании — политическом фарсе, смирившись с его сутью», — сказано в заявлении, опубликованном на странице Мороза в Фейсбук.

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Политик отметил, что с этого времени просит не считать его кандидатом на пост президента Украины.

Напомним, здездным часом политической карьеры Морощза стал 2000 год, когда его выступление в ВР Украины с разоблачительными “пленками Мельниченко” дали старт “кассетному скандалу”, уничтожившему репутацию тогдашнего президента Леонида Кучмы.