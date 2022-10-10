Готовятся переговоры с Западом по Украине. Эксперты предупреждают об опасности Стамбула-2

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Новости Украины

Сразу несколько сигналов с Запада о необходимости переговоров с Россией по Украине поступило в минувшие выходные. Эксперты предостерегают, что это может быть очередной ловушкой, чтобы выиграть время и еще больше накачать Киев оружием.

Во-первых, переговоры ключевых стран Запада – США, Великобритании, Германии и Франции с Россией (без Украины) предложила провести на своей территории Турция. РИА «Новости» уже уточнило, что местом проведения встречи может стать Стамбул. «Государственные информагентства такие новости без наличия поводов не распространяют», – заметил политолог Алексей Чеснаков.

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Во-вторых, к переговорам призвал экс-президент США Дональд Трамп, стремящийся вернуться в кресло главы государства. «Сейчас у нас идет война между Россией и Украиной, где потенциально еще могут погибнуть сотни тысяч людей. Мы должны стремиться к немедленным переговорам о мирном прекращении войны, иначе мы придем к Третьей мировой», – сказал Трамп.

За переговоры также высказался министр обороны Румынии Василе Дынку. «Даже если это закончится замораживанием конфликта, переговоры все равно принесут больше пользы, чем то, что происходит сейчас – уничтожение человеческих жизней и имущества», – сказал он.

В Киеве (Зеленский, Подоляк, Арахамия) все инициативы по поиску компромисса с Россией отвергли, заявив, что предметом переговоров в нынешних условиях может быть вступление Украины в НАТО или получение более мощного оружия.

Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что приглашение на переговоры – уловка Запада, чтобы выиграть время и обмануть Россию.

«Предлагаемые России со стороны США «мирные» переговоры – это ловушка, с целью затормозить частичную мобилизацию и не допустить прибытие и развертывание в зоне СВО формируемых сейчас российских бригад и дивизий. США и Запад пытаются выиграть время, чтобы укрепить Украину, потом нас – как обычно – кинут в особо циничной форме».

С ним согласен депутат Госдумы Михаил Делягин. Он уверен, что в российской власти есть немало тех, кто готов пойти на замирение.

«Ждём ̶Х̶а̶с̶а̶в̶ю̶р̶т̶а̶ Стамбула-2. Причина требований переговоров со стороны западных хозяев российских либералов – ясное понимание того, что без российских репараций даже при сохранении сегодняшней ситуации Украина эту зиму не переживёт. А она англосаксам, в отличие от Западной Европы, ещё нужна», – считает Делягин.

Одесский политик Вячеслав Азаров считает, что причина миролюбия европейцев – также в опасениях по поводу дефицита энергоносителей.

«Складывается ситуация, при которой сепаратные договоренности западных союзников с Кремлем при публичном осуждении их Киевом позволят всем сохранить лицо, но и достичь конкретных результатов по заморозке конфликта, в чем крайне нуждается прежде всего Европа дабы избежать социальных катаклизмов и падения экономики зимой. Нашу судьбу грозят снова разыграть у нас за спиной», – отмечает он, подразумевая отсутствие Украины в числе участников предстоящей встречи.

Белорусский политолог Александр Шпаковский полагает, что Россия может соглашаться на переговоры только после того, как русская армия вернет себе инициативу на поле боя.

«Предложения Маска, а затем и Трампа, относительно компромиссного решения украинского кризиса являются сигналами «партии мира» из США, понимающей риски скатывания к глобальному конфликту. После выборов в Конгресс США эти сигналы станут всё более очевидными. Естественно мировое противоборство никто прекращать не собирается, но появляется некоторая надежда на то, что планету удастся отвести от пропасти. Интересы Киевского режима при таком раскладе будут учитываться постольку-поскольку, поэтому до начала зимы Украина будет пытаться добиться значимых успехов на фронте. По сути РФ необходимо сдержать натиск противника, ввести в бой новые силы, вернуть стратегическую инициативу, чтобы к началу переговоров находиться в лучшей позиции».