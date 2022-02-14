«Готовятся сдать без боя»: журналист рассказал, что происходит в Одессе

14.02.2022  13:30 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Политика, Украина
Новости Украины

Одессу и прилегающие к городу территории вообще не готовят к российскому вторжению, слухи о котором раздувает западная пропаганда.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет одесский журналист Юрий Ткачев.

Одессу и прилегающие к городу территории вообще не готовят к российскому вторжению, слухи о...

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«То, что я могу сказать точно: Одессу и окрестности к обороне не готовят вообще. Т.е. даже той активности, которую мы видели в 2014/2015 в плане оборудования побережья, блокпостов и этого вот всего, мы не видим. Переброски войск фиксируются, но в основном на выезд из города. Даже пресловутая территориальная оборона (да-да, та самая с деревянными автоматами) в Одессе не сформирована», – отмечает Ткачев.

По его словам, единственным признаком грядущих потрясений, является вывоз секретных документов из ряда учреждений, включая областное управление МВД.

«Либо Одессу готовятся сдать без боя вообще, либо (что скорее всего) знают, что никто тут нападать и не собирается. Хорошо это или плохо – решайте сами», – резюмирует журналист.

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