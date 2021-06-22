«Говноед и ссыкло!» – журналист выругался на Зеленского

22.06.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Офис Владимира Зеленского всё же разродился сообщение по поводу 80-й годовщины нападения гитлеровской Германии на Советский Союз – украинский президент со свитой возложили цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата в Киеве.

«Сегодня, 22 июня – День скорби и чествования памяти жертв войны. 80-я годовщина начала наиболее кровавого периода Второй мировой. Эта трагедия коснулась почти каждой украинской семьи. Миллионы украинцев пошли на войну, чтобы защитить мир от нацистского нашествия. Сегодня мы вспоминаем их подвиг и благодарим каждого из них за жизнь и возможность строить новую Украину, в которой не будет места войнам», – говорится в заявлении Зеленского.

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Документ резкой критике подверг известный российский военкор Александр Коц.

«Говноед ты, Владимир Александрович. Твой дед воевал не в «самом кровавом периоде Второй мировой», а в Великой Отечественной войне. А у тебя, ссыкла, нет смелости даже написать эти священные слова – потомки бандеровских недобитков заругают. Позорище», – прокомментировал Коц в своем блоге.