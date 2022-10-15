«Говорил на суржике, но сейчас не хочу быть братом этих нацистов» – глава ассоциации ветеранов «Альфы»

Новости Украины

После победы на понадобится ещё три-четыре поколения, чтобы вычистилась ненависть к России и нацизм у населения Украины.

Об этом во время пресс-конференции в Москве заявил почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделений антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Иногда я слышу даже, что мы и украинцы – это братья. Согласился бы с этим во времена Советского Союза. Я сам с Ростовской области, и когда я был мальчишкой, я приезжал в деревню к бабушке и дедушке, и мы жили в одной деревне – украинцы, русские. И у нас был говор, назывался в том время суржик: «Хiба ж ти пошов, хiба ж ти бачив». Единственная дразнилка у нас была, они нас дразнили кацапами, мы их дразнили хохлами. Но сейчас я не хочу быть одной нацией, не хочу быть им братьями – люди, которые являются нацистами и фашистами. Это мое мнение. Если мы потеряли три или четыре поколения, которые воспитали нацисты глубочайшей ненависти к России, то, наверное, потребуется после нашей победы еще тоже три-четыре поколения, чтобы из этих людей, кто останется, сделать так, чтобы, может быть, они нам будут братьями», – заявил Гончаров.

Он подчеркнул, что спецслужбам России нужно начинать действовать, исходя из опыта борьбы с бандподпольем УПА.

«По всей видимости, нам надо менять нашу пропагандистскую политику и более, ну если хотите, жестко, а может быть даже жесточайше проводить именно нашу линию. Я, как военный человек, если это действительно реально, то, наверное, нам надо менять и нашу военную концепцию, которую мы сейчас проводим. Хочу напомнить, когда были наши значительные победы, и мы дошли чуть ли не до Киева, то украинцы поняли, что победы им на фронте не будет. И они перешли к другой тактике. Это тактика террора, это тактика убийств, это тактика диверсий. К сожалению, в полном объеме Россия это уже получила. И самое главное, и самое неприятное для меня, что мы пока никак не можем решить эту задачу в той ситуации, которая была нами уже пройдена. Мой отец закончил войну, и как он говорил: «Мы еще десять лет воевали с бандеровским подпольем». Если мы этого не понимаем, то возможно нашим спецслужбам надо поднять документы, как это было организовано и к чему это привело, почему мы одержали победу. Если мы этого не поймем, наверное, нам будет трудно», – добавил ветеран «Альфы».