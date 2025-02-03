«Говорить будем только с США, никакой Европы и Украины» – зампостпреда РФ в ООН
Европа несамостоятельна, Украина также, пока не провела выборы, не является субъектом, поэтому объективно в урегулировании конфликта есть только два игрока – РФ и США.
Об этом на канале «The Duran» заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«На мой взгляд, здесь есть только два ключевых игрока – Россия и США. Потому что этот кризис начался с вмешательства США в украинские дела. Да, вы можете упомянуть Европу, но что такое Европа? Европа потеряла 90% своей политической и военной мощи, Европа неспособна ничего сделать самостоятельно, включая Великобританию.
Так зачем нам привлекать европейцев? Мы уже попробовали с Минскими соглашениями, все знают, чем это закончилось.
…Теперь Европа делает всё возможное, чтобы показать, что она не зависит от России. Ладно, мы принимаем эту логику, мы не можем помешать Европе в этой самоубийственной логике, но это не делает Европу участником таких переговоров…
Нужно получить одобрение «босса», зачем нам одобрение тех, кто пытается казаться важным, но таковым не является?», – сказал Полянский.
Третьим слоем «проблемы» он назвал украинскую сторону.
«Конечно, когда мы достигнем взаимопонимания с США – в первую очередь, с США, наступит момент, когда нужно будет как-то оформить это соглашение, как бы оно ни выглядело.
Но вопрос в том, с кем на Украине мы это можем сделать прямо сейчас? Зеленский нелегитимен… Сейчас сложно сказать, кто на Украине легитимен. Может быть, парламент – но опять же, это сомнительное утверждение, и должны быть какие-то законные люди.
Украина на данном этапе до выборов, до того, как появится лидер, отражающий волю украинского народа, объективно не является субъектом», – объяснил дипломат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: