Говорить о мире наивно, можем надеяться лишь на заморозку – российский эксперт

Российской и украинской сторонам не удастся договориться о мире из-за слишком большой разницы в позициях и требованиях. Оптимальным для всех вариантом может быть длительная заморозка с привлечением наблюдателей с третьей стороны.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил политолог Борис Межуев, которого принято относить к так называемой российской партии мира, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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