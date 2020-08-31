Говорить о падении прозападного режима в Черногории пока преждевременно

31.08.2020, Москва, Елена Острякова

Говорить о том, что режим прозападного президента Мило Джукановича пал в Черногории по итогам парламентских выборов, преждевременно.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Армен Гаспарян, комментируя предварительные итоги кампании.

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«Ситуация для Джукановича не самая простая, но это многими предсказывалось. Говорилось, что выборы могут иметь неблагоприятные результаты, и ему нужно иметь альтернативный план. Посмотрим. Мы все рассчитываем на то, что изменится ярко выраженная антироссийская ориентация черногорских властей. Но пока говорить, как получится, довольно сложно», – сказал Гаспарян.

Он также не склонен полностью доверять заявлениям черногорской оппозиции и не уверен, что будет отменен закон, позволяющий конфисковывать православне храмы, принятый зимой и вызвавший в стране массовые протесты.

«Это очень сложная история. Нет стопроцентной гарантии, что с православными святынями ничего не произойдет. Конечно, хотелось бы, чтобы здесь была поставлена финальная точка. Но после всего, что произошло с Православием на Украине, очень сложно делать какие-то прогнозы. Там ничего не предвещало подобного развития событий, а потом начались абсолютно безобразные торги, спекуляции и гонения на крупнейшую поместную Церковь. Верить хочется, но давайте дождемся серьезных результатов», – сказал Гаспарян.

Как сообщал «ПолитНавигатор», после обработки 95% голосов результаты парламентских выборов в Черногории выглядят следующим образом: блок «Решительно за Черногорию! Демократическая партия социалистов (ДПС) – Мило Джуканович» получает 30 мест в парламенте, оппозиционная просербская и пророссийская коалиция «За Будущее Черногории» – 27 мест, ее союзник – блок «Мир – это наша нация» – 10 мандатов, близкая к оппозиционерам мультикультурная платформа «С черного на белое» – 4 места, Социал-демократы – три, Бошнякская партия – три, еще одна «Социал-демократическая партия Черногории» (СДП) – 2, обе албанские партии – по одному мандату.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.

В Черногории с декабря 2019 года проходят массовые протесты после того, как парламент страны принял закон, который угрожает конфискацией 650 православных святынь Сербской Церкви в пользу подконтрольных правящему режиму «автокефальных» раскольников – фактически, речь идёт о повторении сценария, реализованного на Украине.