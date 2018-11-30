Говорить правду о Филарете становится опасно: Обыск в Лавре – опасный прецедент

30.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Сегодняшний обыск в доме, принадлежащем настоятелю Киево-Печерской Лавры, митрополиту Павлу, а также на территории монастыря, – прецедент политического преследования за критику украинских раскольников, которую власти теперь будут трактовать как «разжигание межконфессиональной розни».

Обыск проходил по прямому указанию президента Украины Петра Порошенко. Об этом журналистам сообщил сам митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, о «наводке» Порошенко рассказали сами сотрудники СБУ, которые проводили обыски. Митрополит также уверяет, что приписываемые ему преступления по ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) не соответствуют действительности. Речь идет об одном из интервью, в которых Павел заявил, что глава раскольнической УПЦ Киевского патриархата Михаил «Филарет» Денисенко «поцеловался с бесом».

«Я его не обидел, я сказал слова Святого Письма. Если человек совершает плохие поступки, разделяет Церковь, благословляет людей на войну – братоубийственную или как хотите, так и понимайте – он является сыном дьявола – ни больше, ни меньше. Я эти слова сказал.

Мне приписали, что я плохо отношусь к Патриарху Варфоломею. Это неправда. Я Патриарха Варфоломея уважал и уважаю, он был дважды у нас в Лавре и в моем доме, мы с ним обедали и ужинали, я молился за него до определенного времени, потому я к нему не имею абсолютно никакого отношения.

Он делает плохие поступки, разделяет Церковь и народ, потому что мы имеем томос, имеем благословение покойного Патриарха Алексия II, который свидетельствует, что к имуществу Украины не имеет Россия никакого отношения.

Сегодня на меня давят со всех сторон, но хочу заверить, что я в святой соборной апостольской канонической Церкви. Другой Церкви я не признаю.

Разве что президент возглавит будущую Церковь. Он меня пригласил и просил, чтобы мы обратились к Патриарху Кириллу, лично я, чтобы сняли анафему с Филарета и предоставили автокефалию Украине. У нас был разговор, но через некоторое время президент поменял свое направление и стал общаться со Стамбулом», – заявил владыка Павел.