«Говорить с гражданами России не о чем – только война» – подстрекатель Каспаров

Любой диалог с гражданами России, которые в большинстве своём поддерживают СВО на Украине – бессмысленная трата времени, когда нужно воевать.

Об этом на русофобском сборище «XIII форум свободной России» в Вильнюсе заявил один из организаторов, беглый российский либерал Гарри Каспаров, внесенный в перечень экстремистов и террористов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Увы, разговоры о том, что надо найти какой-то правильный подход к значительной части российского населения, на сегодня…мне понятно, я готов говорить с теми, кто готов слушать. Но у нас нет такой возможности. Да, я знаю, конечно, бюджеты все эти, я за всеми цифрами слежу, но парадокс в том, что при явном ухудшении уровня жизни, мы все видим статистику, что происходит, с коммунальными услугами – уровень поддержки не падает! Три года почти идёт война, и мы не видим даже потенциала. А для изменений всё равно нужны изменения на линии фронта, но даже Курск! Ну, вроде бы вообще – куда уже дальше? И, тем не менее, – заиграли тему, они даже Курск смогли заиграть! А потому что в сознании граждан России сегодня чётко фигурирует эта мысль, что, ну да, Курск потеряли, зато освобождаем – они же не говорят про захват! Освобождаем территории, вот эти четыре области. О Крыме, кстати, забыли, между прочим, который они уже отжали и считают вообще полностью своим. «Идёт освобождение Угледара» – вот эта вся российская стилистика», – бесился Каспаров.

«Давайте будем объективными. Диалог – это прекрасно, но на войне всё-таки решает военная победа, а не попытка через громкоговоритель объяснить врагу, что он неправ», – подстрекал беглый либерал, который сам почему-то не спешит в окопы.