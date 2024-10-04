Говорить с Украиной можно только о ее капитуляции – военкор Коц

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Никаких переговоров о территориальных уступках с Украиной быть не может – российская армия наступает и освобождает населенные пункты, а впереди маячит капитуляция Украины, потому и говорить можно будет только о ней.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украине все-таки придется пойти на территориальные уступки. Я только не вижу повода нам вести переговоры о территориальных уступках, пока наша армия идёт вперёд. Наша армия побеждает, мы за месяц, как было заявлено, освободили 12 населенных пунктов на Покровском и Южнодонецком направлениях, о чем тут говорить с господами-украинцами и, тем более американцами, пока неясно», – отметил он.

«Нам надо формировать переговорную позицию сильную, на которой мы можем диктовать условия капитуляции. Пока таких условий нет, но они уже замаячили на горизонте», – добавил Коц.