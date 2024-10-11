Говорящая голова британской разведки проболталась: Лондон опасается, что США пойдут на замирение с Россией

Анатолий Лапин.  
11.10.2024 15:05
  (Мск) , Киев
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Дзен, Китай, Политика, Украина


Существует риск, что США пожертвуют Украиной, признав это допустимым «сопутствующим ущербом», чтобы привлечь Россию на свою сторону в противостоянии с Китаем.

Об этом в эфире телеканала France24 заявила Орыся Луцевич, эксперт Chatham House – это институт-прикрытие британской разведки, который вскоре после начала СВО попросили с вещами на выход из России.


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«Я думаю, что может возникнуть интерес к тому, чтобы сказать: «Давайте остановим войну в Украине, чтобы Россия не сблизилась с Китаем, потому что это слишком опасно».

Может быть и другая стратегия. Если Украина проиграет, Китай почувствует себя увереннее, а влияние Америки в юго-восточной Азии и Латинской Америке ослабнет. Потому что, как мы знаем, страны Глобального Юга, незападное полушарие видит, что Америка воюет с Россией в Украине, и, что еще тревожнее, они думают, что Россия победит

Им (США, – авт.) важно принять решение, как ослабить Китай. Возможно, они хотят видеть в этом возможность втянуть Россию в западный лагерь. И Россия может подыграть, делая вид, что она это делает, а Украина станет частью этой операции. Это будет сопутствующий ущерб в более масштабной игре», – заявила Луцевич.

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