Говорят бандеровцы: «Если не остановить контрнаступ, потеряем государство и нацию»

Украинское контрнаступление обрело такие масштабы, что в боях за лесопосадку ВСУ теряют две бригады солдат.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил националист, в прошлом боевик «АТО» и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мосийчука, такими темпами Украина потеряет не только территории, но украинцы исчезнут как нация.

«Я смотрю на то, что не в сводках рассказывают реляции какие-то, а то, что мне говорят мои друзья, соратники, люди, которые 30 лет своей жизни положили на борьбу за сильную Украину, которые воюют уже 9-й год. Они говорят: «Игорь, если не остановить контрнаступление в том виде, в котором оно происходит сейчас, когда мы за 500 метров территории кладем две бригады, а завоевываем лесопосадку, то мы потеряем людской ресурс, мы потеряем лучших из лучших, потеряем обученных, будем обучать снова. Это замкнутый процесс – нам надо переформатировать свою стратегию в войне».

Это говорят националисты, говорят патриоты, настоящие патриоты своей страны. Бандеровцы, нацисты, как они говорят. Потому что, если мы будем двигаться в этом неправильном направлении, мы можем потерять не только территории, а саму государственность, а, самое худшее, – потерять нацию», – заявил Мосийчук.