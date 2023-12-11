«Говорю, что Украина идет к катастрофе»: философ-майданщик жалуется, что растерял аудиторию

Вадим Москаленко.  
11.12.2023 15:55
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Политика, Украина


Украинская национальная идея не имеет перспектив и движется к катастрофе, в ходе которой многие погибнут.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский философ Сергей Дацюк, ранее поддерживавший путч 2014 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская национальная идея не имеет перспектив и движется к катастрофе, в ходе которой многие...

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«У меня была аудитория в «Украинской правде», в блоге, к которой я обращался. А осенью прошлого года я понял, что у меня больше нет этой аудитории. И другой аудитории уже не бывает.

Это определяется элементарно: читают или нет, критикуют или нет. Когда агрессия выросла до такого уровня, что дальнейшая дискуссия стала бессмысленной, я понял, что делать нечего», – пожаловался Дацюк.

Он подчеркнул, что от него отвернулись даже коллеги-философы.

«Я подверг сомнению сами основания Украины. Я показал, что они ресинтемантальны в поэзии, в целях, в мотивации. И что это тупик…

У нас есть респектабельные философы, которые работают в университетах. Вся проблема в том, что эти украинские респектабельные философы занимаются украинской национальной философией. А это та сфера, у которой нет будущего.

Потому что никакой такой украинской национальной философии не существует. Философия либо есть, либо её нет. Она не бывает ни немецкой, ни английской. Не бывает национальной философии, и на Украине нет философов», – добавил Дацюк.

«Изменить это очень просто – пережить катастрофу. Многие не уцелеют, но это путь изменения. Если приходит проблема, мы её не видим, проходим мимо, потом приходит кризис и мы делаем вид, что всё хорошо, то потом приходит эпидемия, революция, война и катастрофа. И после катастрофы те, кто выживет будут иметь возможность построить нечто иное», – резюмировал философ.

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