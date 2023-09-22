«Говорю это сразу: никакого украинского зерна не существует» – экс-депутат Рады

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Всё поставляемое за гарницу зерно принадлежит не украинскому государству, а иностранным корпорациям, которые даже налогов не платят в бюджет «незалежной».

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил экс-депутат Верховной рады, нацист и бывший боевик Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакого украинского зерна не существует, говорю это сразу. Существует зерно зернотрейдеров, агробаронов. Девяносто процентов из них имеют иностранную прописку. То есть, даже налоги платят не на Украине», – заявил экс-депутат.

Он возмутился, что при этом украинские политики делают всё возможное, чтобы жизнь в стране становилась только хуже.

«Наш министр сельского хозяйства Сольский сам связан с зернотрейдерами, и работал у них до получения должности. Потому вы и понимаете, кем это лоббируется. А пана Качку надо переименовать на Слона в посудной лавке, а лучше выгнать. Он вводит запреты на ввоз на Украину овощей и фруктов, и от этого вырастут цены, а у людей и так денег нет. Потому что мы юг потеряли. Это что, назло гражданам?», – добавил Мосийчук.