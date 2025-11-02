«Говорю это впервые: Китай превосходит нас на всех платформах!» – генерал США огорошил собравшихся западных стратегов

Армия США самая сильная в мире, если только не будет приближаться к берегам Китая.

Об этом на организованном фондом Ричарда Никсона «Саммите по глобальной стратегии» в Вашингтоне заявил генерал армии США в отставке Джек Кин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В военном отношении США – сверхдержава номер один в мире, в этом нет никаких сомнений. Но если мы окажемся в радиусе 1500 миль от китайского побережья, военное преимущество будет на стороне Китая. Не немного, а решительно.

В каждой военной игре, в которой мы участвовали за последние 8-10 лет, мы получаем одинаковые результаты… Но они превосходят нас по вооружению и численности!

Назовите любую платформу – и они будут превосходить нас на этой платформе. Неважно, корабли это в море, самолёты, наступательные или оборонительные ракеты», – переживал американец.

«Они разработали батареи и гиперзвуковые ракеты. У нас нет ни одной гиперзвуковой ракеты. Хотя, это наша технология! Они что сделали? Они украли её!

Они взяли её у нас, как и многое другое. Некоторые, возможно, впервые слышат то, что я говорю. Потому что мы не хотим говорить о том, что происходит на самом деле.

Американские военные хотят, чтобы их считали лучшими в мире, и это так! Но когда вы столкнётесь с проблемой, которую я описываю, у них будет решающее преимущество!», – причитал американский генерал.

