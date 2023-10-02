«Говорю очень серьёзно»: Украина стоит на пороге гражданской войны – нацист Мосийчук

В случае, если на Украине будет решено проводить парламентские или президентские выборы, в стране начнется гражданская война. Одни кланы будут воевать с другими и против всех – что разорвет страну.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил националист, боевик «АТО» и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они порвут ее, они один другого сейчас будут просто уничтожать. А кто поверит, а кто пойдет на участок, с автоматом на участке комиссия будет или как это будет происходить? Технически как это? Это прямой путь к гражданской войне. Избирательная кампания в нынешних условиях – это прямой путь к гражданской войне. Мы готовы к этому? Каждый из этих кланов, вонючих этих политиков будет воевать один с другим. Все против всех, за себя. Будет клан «зеленых» воевать с кланом «Евросолидарности», будет клан другой политической силы, соросят условных, воевать с теми и другими. Это порождение атаманщины, которое погубило УНР. Мы стоим на пороге, я это говорю очень серьезно и ответственно. Мы стоим на пороге, имея внешний фронт, мы стоим на пороге гражданской войны», – паниковал Мосийчук.