ГПУ официально подтвердила, что конфискованные 1,5 миллиарда не имеют отношения к Януковичу – адвокат

27.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

Сегодня в Печерском районном суде города Киева украинская генпрокуратура официально признала, что во время участия 23 мая 2018 года в Генеральной ассамблее ООН генпрокурор Юрий Луценко сообщил недостоверную информацию о присвоении четвертым президентом Украины Виктором Януковичем и другими лицами более 40 миллиардов долларов США и о возвращении в Госбюджет Украины 1,5 миллиардов долларов.

Об этом сообщила управляющий партнер, адвокат АО AVERLEX Ольга Просянюк, передает “Украинские новости”.

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“Представители ГПУ в суде в конце официально подтвердили, что решение Краматорского суда о конфискации 1,5 млрд долларов США и информация о якобы присвоении 40 млрд долларов США, вообще не касаются Виктора Януковича. Кроме того, по обстоятельствам, связанным с этими средствами Виктору Януковичу даже не объявлялась подозрение, не то что судебный приговор. Это означает, что Генеральный прокурор Украины совершенно безосновательно и умышленно своими заявлениями ввел в заблуждение не только украинское общество, но и Организацию Объединенных Наций”, – подчеркнулаПросянюк.

Следующее заседание Печерского районного суда состоится 1 марта в 14:30. Суд перейдет к стадии дебатов.