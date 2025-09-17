Канцлер Германии Фридрих Мерц поджигает пороховую бочку, играя в военачальника – с такими же неудачниками, как президент Франции, премьер Британии и украинский диктатор Зеленский.

Об этом, выступая с трибуны Бундестага, заявила депутат немецкого парламента, член фракции «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вайдель раскритиковала Мерца за поддержку Украины, которая может закончиться Третьей мировой и уничтожением Германии.

«Спасаясь от надвигающейся катастрофы и своего подорванного доверия к гражданам, вы принимаете позу мирового политика и военачальника, который складывает армии, призраки в песочнице, и раздает миллиарды странам, которые он даже не может защитить.

С президентом Франции Макроном, который еще глубже увязает в болоте государственного долга, и премьер-министром Великобритании Стармером, которого собственный народ больше не хочет видеть, вы нашли подходящих единомышленников.

Ваша коалиция желающих – это коалиция неудачников, которые поджигают пороховую бочку, прислонившись спиной к стене. Вы саботируете стремление президента США Дональда Трампа быстро положить конец войне на Украине. Вы поощряете украинского лидера Зеленского сопротивляться болезненному, но быстрому прекращению смерти сотен тысяч людей», – отметила она.