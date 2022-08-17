Грабители обворовали храм на кладбище героев Крымской войны

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В Севастополе задержали церковных воров, у которых под капотом авто нашли ювелирные изделия больше чем на миллион рублей.

Грабителей задержали после того, как они обчистили Свято-Никольский храм-памятник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отрабатывая оперативную информацию, полицейские остановили их автомобиль, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Похищенные украшения на сумму более одного миллиона рублей соучастники спрятали под капотом. В багажнике и салоне обнаружены элементы экипировки, инструменты и другие предметы, имеющие доказательственное значение».

Криминальный дуэт действовал следующим образом: днем выбирали храм с дорогим убранством и подношениями к иконам, а ночью выбивали двери и окна и выносили все ценное. Есть информация, что подобным образом злоумышленники действовали в Санкт-Петербурге, Оренбургской области и Республике Беларусь.

Следственным отделом МВД России по Нахимовскому району Севастополя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «кража». Санкция по статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.