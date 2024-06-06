«Грабят страну и покупают футболистов» – в Киеве возмущены беспределом олигархов

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Украинские олигархи завладели всеми энергетическими предприятиями, и теперь под предлогом войны безосновательно поднимают тарифы.

Об этом на канале «Politeka» заявил экс-министр социальной политики Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Энергоатому производство киловатт/час электроэнергии обходится в 1 гривну 10 копеек. А доставка электроэнергии от Энергоатома до вашего дома – 2 гривны 10 копеек. Это как такое может быть? Вот, «Нефтегаз» продает газ по 8 гривен за кубометр, а доставка – 2 гривны. А тут 1 гривна 10 копеек производство, 2 гривны 10 копеек – доставка. Мне кажется, что тут что-то не то», – сказал Рева.

«Это как в том анекдоте: «Отец, перестань арбузы продавать, а то уже сдачу давать нечем». И почему такое удивительное соотношение, что доставка электроэнергии дороже, чем ее производство? А не связано ли это с тем, что все наши энергетические компании частные, и находятся они в руках соответствующих людей, которые были российскими гражданами, сейчас получили паспорта Украины? Им не хватает на жизнь. Хочу напомнить, что, допустим, футболистов некоторые наши ведущие клубы покупают именно за счет денег этих вот энергораспределяющих компаний», –переживал украинский экс-министр.