Градус русофобии на Западе даже не думает снижаться – Манойло раскритиковал ответственных за нашу «мягкую силу»

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Уровень русофобии на Западе не снижается, что говорит о низкой эффективности работы с европейской и американской аудиторией.

На это в эфире радио «Спутник в Крыму» обратил внимание профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переписывание истории на Западе – очень серьёзная угроза, жители западных стран не знают, кто победил во Второй мировой войне. Точнее, они считают, что победили американцы, а о советской армии практически ничего не знают. Эти страницы тщательно вымарываются, потому что великая роль Советского Союза никак не вяжется с той русофобией, которая сознательно культивируется на Западе», – отметил он.

По словам эксперта, переписывание истории используется как серьёзный идеологический инструмент. И с этим действительно надо бороться.

«Но вот с борьбой в этом плане у нас всё не очень хорошо: на западную аудиторию мы влияния не имеем, и «мягкая сила» у нас как мираж. Общественное мнение на Западе ровным счётом никак не меняется. Что опять-таки связано не с тем, что они там все плохие и закоренелые русофобы, – это является нашей недоработкой», – считает Манойло.

Он добавил, что идеологическая машина в лице экспертов, историков, пропагандистов работает на внутреннюю аудиторию.