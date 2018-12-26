График строительства новых больниц в Севастополе сорван: Как это объясняют чиновники

26.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Серьезные строительные компании не хотят строить онкодиспансер и другие крупные медицинские объекты в Севастополе. Об этом журналистам заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По онкологическому диспансеру был проведен конкурс. К сожалению, нормальные компании не пришли. Пришли компании, с которыми лучше не связываться. По сути дела, нет качественного строителя. Хотя я обращался и в Минобороны, и в «Ростех». Специально разговаривал о компаниях, которые мы очень ждем здесь. Будем повторно проводить конкурс. Аналогичная ситуация и по другим больницам. Средства перенесены на следующий год», – сказал Овсянников.

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Ранее сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева назвала другую причину сорванных сроков строительства объектов медицины в городе.

Тимофеева предположила, что правительство города хочет провести конкурс под «свою» фирму. По ее данным, чиновники не оповестили о конкурсе, который проводился в ноябре, серьезные строительные компании.

10 декабря был объявлен новый конкурс с новыми условиями: была снижена сумма обеспечения заявки – для того, чтобы участвовать в тендере, достаточно иметь на счету не 119 миллионов рублей, а всего 23.

Дело в том, что, по условиям конкурса, размер обеспечения исполнения контракта должен быть представлен в виде банковской гарантии или собственных средств на сумму 718 миллионов рублей – это треть от общей суммы контракта. При этом победитель имеет право получить значительный аванс.

Согласно техническому заданию, онкодиспансер должен быть построен в районе Фиолентовского шоссе, 15. Срок окончания работ – до 1 декабря 2021 года. Стоимость контракта – 2 миллиарда 396 миллионов рублей. Заказчиком строительства онкодиспансера выступает государственное бюджетное учреждение «Дирекция капитального строительства».