«Графоман голимый» – Монтян обрушилась на Суркова

20.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Киевский адвокат Татьяна Монтян обрушилась с жесткой критикой на экс-помощника президента РФ Владислава Суркова за его недавнее интервью, где утверждалось, будто бы уставший от попрошайничества Украины Запад вскоре сам попросить Кремль забрать Киев обратно под свой контроль.

«Аналитика и прогнозирование уровня «бог». А вы уже видите, что коллективный Запад обращается к России с нижайшей просьбой забрать Украину назад? Я так понимаю, Байден и попросил встречи с Путиным, чтобы попросить забрать Украину обратно, причём, не республики, а сразу всю в состав России, да отдельными областями?! А Путин отказывается – не нужна нам вся Украина, нам и Крыма достаточно», – описала адвокат логику Суркова. «Поди, потому и уволил Путин Суркова, что из-за его проектов Россия начала побеждать по всем фронтам, и коллективный Запад начал Украину возвращать России», – язвительно заметила Монтян.

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Она возмутилась, что Сурков продолжает настаивать на выгоде Минских соглашений для Донбасса, уверяя, будто бы принятый Верховной радой закон «об особом статусе» защищает Донецк и Луганск от нацистской гуманитарной политики Киева.

«Собственно, так бывает, когда творческие личности, а Сурков, безусловно, графоман голимый, занимаются написанием международных соглашений, – сказала Монтян. – Вот, ему кажется, что особый статус – это закон о том, что украинские законы не действуют на территории ОРДЛО, он же реально в это верить, а проконсультироваться с юристами не додумался».

Она полагает, что Минские соглашения могли бы быть легко использованы Западом и Киевом как ширма для зачистки ЛДНР. Вопрос лишь в том, что и украинской верхушке, и западным покровителям выгодно продолжение конфликта, а реинтеграция не нужна.

«Если бы нынешние украинские власти, вернее их западные покровители, действительно хотели бы вернуть ЛДНР в свой состав, то сделали бы это, приняв все условия Минских соглашений, – возразила адвокат. – А продержался бы «особый статус» ровно до того, пока ВСУ не взяли бы контроль над границей, окопавшись и создав эшелонированную линию обороны. Ещё и международных миротворцев бы позвали».

«Ровно в тот момент весь «особый статус» прекратил бы своё существование в течение пяти минут. Либо сама Рада отменила бы принятые законы или внесла в них изменения, либо Конституционный суд признал бы его неконституционным. И что бы Россия сделала? Передав границу ВСУ, да ещё и получив там международных миротворцев, ломанулась бы всей своей военной силой через границу, сметая укрепления и убивая солдат ВСУ вместе с международными наблюдателями? Сомневаюсь. И на Донбассе люди тоже в этом очень сомневаются, а потому с ужасом ожидают, что же там насогласовывают большие начальники, и очень благодарны как Порошенко, так и Зеленскому, что они твёрдо стоят на позиции – сначала границы, а потом выборы, что в корне нарушает букву Минских соглашений, и на что Россия никак не может пойти», – объяснила Монтян.