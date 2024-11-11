«Гранд Сервис Экспресс» не торопится помочь Крыму с увеличением турпотока
Без открытия аэропорта «Симферополь» Крым не сможет выйти на показатели заполняемости 2020-21 годов, поскольку возможности железнодорожных перевозок исчерпаны.
Об этом заявил президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается потенциала, то он известен – у нас в успешные годы количество прибытий исчислялось свыше 10 миллионов, а сейчас мы фиксируем 5,5 миллионов. Основным препятствием к дальнейшему росту является транспортная логистика. Логистические проблемы, которые усложнились за последние 2 года, существенно ограничивают рост прибытий. И мы видим изменения структуры потока.
У нас сейчас нет авиационных прибытий, у нас ограниченный поток через железнодорожный транспорт, потому что в результате многочисленных встреч с нашим основном перевозчиком «Гранд Сервис Экспресс» выяснилось, что нарастить проездные мощности нельзя. Основной потенциал роста – это автотуристы, которые теперь прибывают по двум направлениям- через мост и через новые/исторические территории», – уточнил он.
В связи с логистическими ограничениями экскурсионный поток, по оценке эксперта, не восстановился.
«Потому что большое количество организованных групп серьёзно завязаны на транспортную логистику. Это обязательно организованная перевозка, и с этим есть определённые сложности. Только сейчас мы вышли на диалог с «Гранд Сервис Экспрессом» по возможности коллективного бронирования туроператорами железнодорожных мощностей.
До настоящего времени, к сожалению, это было практически невозможно. Потому что механизм продаж билетов у нашего единственного перевозчика не предполагал сотрудничество с туроператорскими компаниями»,- подчеркнул Пылов.
Напомним, аэропорт «Симферополь» прекратил прием и отправку гражданских авиарейсов с началом СВО. В предыдущие годы воздушным транспортом пользовался каждый третий турист, прибывший на полуостров.
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