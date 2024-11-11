«Гранд Сервис Экспресс» не торопится помочь Крыму с увеличением турпотока

Без открытия аэропорта «Симферополь» Крым не сможет выйти на показатели заполняемости 2020-21 годов, поскольку возможности железнодорожных перевозок исчерпаны.

Об этом заявил президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается потенциала, то он известен – у нас в успешные годы количество прибытий исчислялось свыше 10 миллионов, а сейчас мы фиксируем 5,5 миллионов. Основным препятствием к дальнейшему росту является транспортная логистика. Логистические проблемы, которые усложнились за последние 2 года, существенно ограничивают рост прибытий. И мы видим изменения структуры потока.

У нас сейчас нет авиационных прибытий, у нас ограниченный поток через железнодорожный транспорт, потому что в результате многочисленных встреч с нашим основном перевозчиком «Гранд Сервис Экспресс» выяснилось, что нарастить проездные мощности нельзя. Основной потенциал роста – это автотуристы, которые теперь прибывают по двум направлениям- через мост и через новые/исторические территории», – уточнил он.