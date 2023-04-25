«Гранд-сервис. Экспресс» обещает Крыму дополнительные поезда на «майские»

На майские праздники будут введены дополнительные составы в Крым в связи с возросшим спросом на билеты.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил генеральный директор компании-перевозчика «Гранд-сервис. Экспресс» Александр Ганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом сезоне мы постарались более обстоятельно подойти, с учётом наличия времени на эту подготовку, и планируем перевести больше пассажиров, чем в прошлом году, – заверил он. – Уже сейчас на майские праздники мы назначили наши летние дополнительные поезда заранее, и если в прошлом году основная масса летних поездов была назначена в конце мая, но в этом году они запускаются уже в апреле. На майские мы планируем перевести более 200 тысяч пассажиров – это больше, чем в два раза аналогичного периода прошлого года. Кроме того, с учётом дефицита мест на ряд дат перед майскими праздниками, мы приняли решение и согласовали дополнительные нитки в выездные дни перед майскими праздниками. Назначены ещё поезда, на которые сейчас откроется продажа, и в целом мы планируем за летний период с мая по конец сентября перевезти до 3 миллионов пассажиров. Безусловно, при наличии спроса, и сейчас у нас назначено всего 19 поездов, на летний период дополнительно у нас есть возможность увеличить их количество».

Несмотря на увеличение пассажиропотока по железной дороге, в Минкурортов Крыма считают недостаточным количество поездов, связывающих Крым с ближайшими работающими аэропортами – в Минеральных водах и Адлере.

«Если говорить откровенно, то сейчас уже есть некоторый дефицит билетов на майские праздники, и очень ощутимо то, что бронирование на 90 суток не открыто. Мы не можем приобрести билеты на целый ряд направлений в летний период, это действительно проблема, и её сейчас стараются решить Минтранс Российской Федерации, РЖД и «Гранд-сервис. Экспресс», – подчеркнул министр курортов Вадим Волченко. – Думаю, что 22 ежедневных поезда, которые анонсировал Минтранс, также должны серьёзно разгрузить ситуацию. Действительно, 3 миллиона человек – это на 500-600 тысяч больше, чем в прошлом году. Но это, конечно, не решение вопроса: нужно наращивать железнодорожные мощности. Нам нужны ежедневные поезда, которые соединяют с городами, где ещё сохранено авиасообщение, то есть с Сочи и Минводами. Сейчас они ходят через день, и это не очень удобно. В общем, на уровне федерального правительства эти идеи поддержаны, ждём реализации».

Предварительная продажа билетов доступна за 45 суток до даты отправки. То есть сейчас туристы могут планировать отдых только на июнь, тогда как на высокий сезон июль-август билетов на поезда в Крым нет. Это связано с ремонтом Московского железнодорожного узла и возможными сбоями в графике отправки поездов.