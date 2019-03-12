Грандиозный коррупционный скандал вокруг Порошенко набирает обороты

12.03.2019, Киев, Владимир Гладков

На Украине вечером в понедельник вышла в эфир ТВ третья, финальная серия журналистского расследования проекта «Bihus.info», которое ранее спровоцировало грандиозный скандал из-за сведениях о том, что окружение Петра Порошенко контрабандой завозило из России комплектующих для армии и перепродавало их с наценкой в ВСУ.

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В новой серии журналисты сообщили, что о схеме воровства на армии было известно всем правоохранительным органам. И прокуратуре, и СБУ, и налоговой, а также созданными под кураторством Запада различным антикоррупционным ведомствам.

Однако силовики закрывали глаза на схему и прекращали уголовные дела, получая ежемесячные взятки в размере десятков тысяч долларов.

«В стране не осталось органов, которые бы не брались за схемы хлопчиков. Налоговая, нацпол, СБУ, прокуратура, НАБУ – все они начинали, но или хоронили, или спускали расследование на тормозах», – отмечают репортёры.

После выхода в эфир первых серий расследования кум Порошенко генпрокурор Юрий Луценко собрал экстренный брифинг, где сообщил, будто бы силовикам были хорошо известны все озвученные журналистами факты, однако они, якобы, просто не разглашались до завершения расследования.

Однако репортеры выяснили, что Луценко попросту врал, пытаясь спасти ситуацию.

Новый виток скандала, затрагивающий «святые» чувства украинцев, которых несколько лет государственная пропаганда обрабатывала тезисами об “отечественной войне против российского агрессора”, наверняка нанесет серьезный удар по и так невысоким рейтингам Порошенко.