Грандиозный скандал разразился между Польшей и Белоруссией

11.03.2021, Минск, Артём Агафонов

Между Белоруссией и Польшей снова искрит. Стороны обменялись высылками дипломатов, а Белоруссия даже возбудила уголовное дело. Поводом стало мероприятие в честь польских «проклятых солдат», проведенное 28 февраля в Бресте с участием консула брестского генконсульства Польши Ежи Тимофеюка.

Тут необходима небольшая историческая справка. «Проклятые солдаты» (польск. Żołnierze wyklęci) – это польское антисоветское и антикоммунистическое подполье. Что-то вроде местных «лесных братьев». Разумеется, поляки имеют собственное суверенное право определять, кого считать героями, а кого – нет. Однако в Белоруссии героизация «проклятых солдат» вызывает примерно те же эмоции, что и героизация Бандеры у самих поляков. Дело в том, что один из этих «героев» Ромуальд Райс («Бурый») устроил настоящий геноцид, уничтожив 5 мирных деревень и убив 77 православных белорусов, за что и был расстрелян.

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В 1995 году Райс был реабилитирован варшавским судом с формулировкой, что убийства православных крестьян совершались в «условиях высшей необходимости для восстановления независимости польского государства». С тех пор польские ультраправые периодически проводят марши по местам его «боевой славы», вызывая ворчание белорусского МИД.

Но польские нацики маршируют на польской территории, а тут акцию почитания военного преступника устроили прямо в белорусском областном центре под присмотром польского консула. Узнав об этом, в белорусском МИД проявили непривычную принципиальность и отправили потерявшего берега консула по маршруту «чемодан – вокзал – Варшава». В свою очередь, польский МИД решил отреагировать на это симметрично и объявил персоной нон-грата одного из дипломатов белорусского посольства в Варшаве.

На этом дипломатический скандал, вроде бы, закончился, но нужно было что-то делать со всем этим в самой Белоруссии. Мероприятие было организовано Культурно-образовательным учреждением «Брестский форум польских локальных инициатив» и ООО «Польская школа». Все это – не подпольные кружки, а официально зарегистрированные белорусские юрлица. О направлении их деятельности несложно догадаться по названиям. «Польская школа», например, занимается языковыми курсами для получения «Карты поляка». Но, как оказалось, вместе с языком они продвигают и польский шовинизм.

Абсолютное большинство организаторов антибелорусского сборища в Бресте – белорусские граждане, которые в полной мере несут ответственность за возбуждение межнациональной и межрелигиозной вражды и розни. Именно по этой статье белорусский Следственный комитет и возбудил уголовное дело. Второе обвинение, в реабилитации нацизма – это, все-таки, натягивание совы на глобус. Понятие «нацизм» имеет четкое научное определение и при всей своей одиозности нацистами «проклятые солдаты» не являлись.

Разумеется, это уголовное дело заставит белорусско-польские отношения искрить еще больше. Будут и обвинения в политических репрессиях, и пропагандистская кампания с участием разномастных экспертов и правозащитников, и давление на правосудие.

Но будем объективны – мероприятие в честь «проклятых солдат» в Белоруссии – это примерно то же самое, что нацистский марш в Израиле. Прямое и умышленное оскорбление жертв геноцида мирного населения и прославление его виновников. Такого не прощают ни в одной уважающей себя стране.

Брестский инцидент похож на сознательную провокацию. Польшу очень раздражает намерение Белоруссии учредить государственный праздник День народного единства в честь событий 1939 года, когда к территории БССР были присоединены западные территории, находившиеся под польским контролем с 1921 года.

Активизация темы «проклятых солдат» польскими реваншистами вполне может рассматриваться, как своеобразная «ответка». Вот только в самой Белоруссии эти действия должны стать только аргументом в пользу нового праздника и избавить некоторых от лишней рефлексии по поводу фантомных болей утративших «кресы» поляков.