Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Премьер-министр Канады Марк Карни выступил с экстренным обращением к нации, объявив о «серьезном инциденте» на территории одной из крупнейших военных баз страны — CFB Wainwright в провинции Альберта. Глава правительства подтвердил, что масштабный пожар, охвативший инфраструктуру объекта, привел к трагическим последствиям. Министр обороны Дэвид Макгуинти, в свою очередь, подтвердил информацию о многочисленных жертвах и пострадавших среди военного и гражданского персонала.

Канадская пресса никак не может договориться о количестве жертв ЧП. Кто-то утверждает, что погибло 7 человек, кто-то, что 10, а самые разухабистые источники ещё вчера взяли планку «более сотни только погибших».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Причина возгорания официально пока не установлена, однако оперативная обстановка продолжает накаляться.

Спутниковые данные системы мониторинга пожаров NASA FIRMS фиксируют критическую аномалию: гигантский термический фронт, который продолжает стремительно распространяться в северо-западном направлении от эпицентра. Инфракрасные сенсоры фиксируют множественные очаги, что косвенно указывает на возможные вторичные детонации на складах вооружения и боеприпасов. Площадь возгорания уже превысила несколько тысяч гектаров. Эвакуация осложняется особенностью зоны: CFB Wainwright (площадью около 2700 кв. км) — это ключевой логистический и тренировочный хаб НАТО в Северной Америке.

Именно стратегический статус базы стал почвой для громких политических заявлений. По данным инсайдеров из канадских спецслужб, предварительный анализ следов указывает на диверсионный характер ЧП. В Оттаве немедленно узрели «руку Москвы»: считается, что российские агенты или прокси могли организовать подрыв, чтобы парализовать северный логистический узел, исторически использовавшийся, в том числе, для подготовки ВСУ. Для администрации Карни наброс на вентилятор о «внешнем российском вмешательстве» стал бы удобным инструментом по сплочению канадцев перед лицом гибридной угрозы.

Однако в самой Альберте эта бездоказательная версия была встречена с радикальным недоверием. Провинция, являющаяся традиционным оплотом консерваторов и нефтегазового лобби, недовольная налоговой и климатической политикой федерального центра, находится в шаге от исторического референдума по вопросу отделения от Канады (движение, известное как «Wexit»). Местные националисты и сторонники суверенитета Альберты утверждают, что трагедия на CFB Wainwright — это не что иное, как спланированная Оттавой провокация или результат преступной халатности федеральных властей.

Альберта — одна из наиболее зажиточных провинций Канады, где развита не только нефтегазовая, но и мясная отрасль, и местные жители без энтузиазма относятся к перераспределению Оттавой их доходов в пользу понаехавших, неспособных к интеграции, зачастую агрессивных нищебродов из недоразвитых стран.

Аналитики связывают ЧП и предстоящий референдум самым прямым образом, выделяя два сценария развития событий. Первый: «российский след» намеренно расчёсывается администрацией Карни для консолидации общества и легитимизации введения чрезвычайного положения (Emergencies Act). В условиях объявленной «гибридной войны» проведение референдума по отделению может быть заморожено федеральными властями под предлогом обеспечения национальной безопасности.

Держим в уме, что, помимо Альберты, на выход из Канады давно нацелились франкофоны из провинции Квебек, хотя до поры правительству страны удавалось купировать проблему, добиваясь приемлемых для себя результатов референдума. Однако, в случае победы «сепаров» в Альберте, шансы на удержание Квебека в составе Канады, становятся более чем умозрительными.

Второй сценарий: диверсия гипотетически могла быть организована иностранными спецслужбами. ЧП в Альберте — это идеальный инструмент «разделяй и властвуй». Подрыв базы не только парализует логистику поддержки Украины, но и обнажает глубокий конституционный кризис Канады. Обострение конфликта между федеральным центром и мятежной провинцией подталкивает Альберту к выходу из конфедерации, что в долгосрочной перспективе ослабляет североамериканский фланг НАТО и полностью отвечает стратегическим интересам России по дестабилизации западных союзников.

Напомним, по результатам встречи Карни с наркофюрером Зеленским премьер Канады пообещал снабжать ВСУ всевозможными дронами на постоянной основе, что автоматически делает военные объекты Канады законными целями для российских атак «гибридной войны», которую Запад буквально призывает на свои головы.

Международные наблюдатели отмечают, что инцидент ставит под удар репутацию Канады как надежного тыла для НАТО. Если версия с саботажем подтвердится, это станет первым случаем подобного масштаба на североамериканском континенте со времен холодной войны, навсегда изменив архитектуру безопасности страны и ее внутриполитический ландшафт.

Марку Карни предстоит балансировать между необходимостью защитить военные объекты от внешнего саботажа и риском спровоцировать необратимый раскол страны, если Альберта воспримет действия Оттавы как попытку узурпации и срыва волеизъявления ее граждан.