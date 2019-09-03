Граница Белоруссии с Украиной крепче, чем с НАТО

03.09.2019, Москва, Елена Острякова

Белоруссия была вынуждена «наглухо закрыть» границу с Украиной из-за потока оружия, который через нее шел.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня в Минске на открытии международной конференции по борьбе с терроризмом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми, полностью закрыть границу, наглухо, еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один. А сегодня со своими людьми наглухо закрыли границу, потому что хлынул поток оружия. Ну а там, где оружие в руках у обычных людей, и особенно националистически настроенных, жди терроризма. И спокойная Беларусь, не дай бог, может пожинать эти плоды и получить то, для чего у нас нет вроде бы оснований», – цитируют Лукашенко «Белорусские новости».

Депутат Госдумы, член комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров в беседе с Nation News отметил, что граница республики Беларусь очень надежная.

«У нас там действует единая группировка войск, воздушное дежурство и другие меры по поддержанию безопасности. Сегодня Лукашенко рассказал о том, как на южной границе был усилен режим контроля. Это логичный шаг, мы видим на территории Украины продолжающийся конфликт, и туда поступает большое количество оружия. Это логичная работа правоохранительных органов по обеспечению безопасности страны. И, скорее всего, усиленный режим ввели уже давно, но в зависимости от ситуации его просто изменяли и ужесточали», – подытожил Туров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Лукашенко заявил, что Белоруссия ждет беды от Украины.