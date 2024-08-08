«Граница как решето!» – в Киеве злятся, что большинству «уклонистов» удаётся бежать за кордон

Украинские полицаи отлавливают «уклонистов» сотнями, однако большинству всё равно удаётся бежать за границу.

Об в эфире интернет-канала «Новости live» заявил украинский политический аналитик Александр Бригинец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие убегают от мобилизации. Мы видим очень много интересных историй, когда по 48, 36, 27, 15… большие группы людей останавливают, и сразу отправляют в центры комплектации.

Если бы все так заканчивали, то никто бы не пытался бежать. Я убеждён, что это только часть тех, кого ловят и возвращают. А значительное большинство всё-таки проходит границу. Каким образом и кто эти окна на границе делает, мне сложно сказать. Это вопрос к нашим силовикам, которые должны сделать всё возможное, чтобы даже таких попыток не было!», – требовал Бригинец.